Der Tourismus in der Türkei scheint sich zu erholen. Quelle: Marius Becker/dpa

Nach zwei Jahren Türkei-Krise spürt der weltgrößte Reisekonzern Tui wieder ein stärkeres Interesse der Deutschen an Urlaub in dem Land am Bosporus. Zum Saisonauftakt verzeichnet der Konzern ein Buchungsplus von 70 Prozent, wie die Tochter Tui Deutschland mitteilte. Daher werde die Flugkapazität auf den Strecken von Deutschland in die Türkei um 100.000 Sitzplätze aufgestockt.



2016 waren die Türkei-Buchungen bei Tui um rund die Hälfte eingebrochen und hatten sich auch 2017 kaum erholt.