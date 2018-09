Die Angst bei Juden sei "berechtigterweise" gewachsen. Es habe Anfeindungen und Angriffe gegen Einzelpersonen gegeben, aber es sei auch zu gewaltsamen Ausschreitungen bei Demonstrationen gekommen. "Wir haben insgesamt auch eine Zunahme der Gewaltbereitschaft", sagte Kramer.



Wenn zudem bei Demonstrationen Fahnen angezündet würden, habe das "nichts mehr mit sachlicher Kritik an der Politik im Nahen Osten zu tun". Dabei gehe es darum, "Hass zu schüren" und "insbesondere Israel als Staat und die jüdische Gemeinschaft an den Pranger zu stellen für etwas, worum es in dieser Auseinandersetzung nicht geht". Aus Protest gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, waren zuletzt bei Kundgebungen israelische Fahnen verbrannt worden.