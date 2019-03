OECD senkt Wachstumsprognose für Deutschland. Archivbild

Nach Einschätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird die Wirtschaft in Deutschland dieses Jahr nur gering zulegen. In ihrem Konjunkturbericht erwartet sie für 2019 nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung von 0,7 Prozent. Damit würde das BIP nur noch halb so stark steigen wie 2018.



Die Gründe für das Abflauen sehen die OECD-Experten unter anderem in einer schwächeren Weltwirtschaft, von der Deutschland besonders abhängig ist.