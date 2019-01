Yu Mingang hatte einen soliden Job in der Finanzbranche. Doch seine Dienste als Buchprüfer sind inzwischen nicht mehr so gefragt. Seit Dezember ist er arbeitslos. Und die Aussichten auf eine neue Anstellung sind eher schlecht. Also muss der 25-Jährige aus der Stadt Hangzhou den Gürtel enger schnallen: keine Kino-Abende, keine Restaurant-Besuche, kein neuer Computer. "Für die Miete muss ich auf meine Ersparnisse zurückgreifen", sagt er.