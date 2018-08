Die WM verlief für Adidas erfolgreich. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat bei Adidas für einen Wachstumsschub gesorgt. Der deutsche Sportartikelhersteller verkaufte mehr als acht Millionen Trikots und damit so viele wie noch nie. Das teilte der Konzern in Herzogenaurach mit.



Mehr als zehn Millionen Bälle gingen über die Ladentheke. Im zweiten Quartal kletterte der Konzernumsatz um 4,4 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich um 17 Prozent auf 592 Millionen Euro.