Kriminaltechniker untersuchen Explosionsstelle in Bangkok, Thailand

Quelle: ap

In Bangkok hat es mehrere Explosionen durch kleine Bomben gegeben. Thailändische Medien berichten von lauten Knallen nahe einer Bahnstation sowie an mindestens zwei weiteren Orten. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Der thailändische Ministerpräsident Prayut Chan-ocha ordnete eine Untersuchung an.



Ein Regierungssprecher sagte, die Situation werde genau beobachtet, Sicherheitsmaßnahmen seien verschärft worden. In Bangkok findet in dieser Woche der Asean-Gipfel statt.