Die Kirchen rufen zum "Klimafasten" auf. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Kirchen laden zum "Klimafasten" in der Fastenzeit ein. Für die Zeit von Aschermittwoch (26. Februar) bis Ostersonntag (12. April) werde dazu aufgerufen, den Klimaschutz in den Mittelpunkt zu stellen, teilte das Umweltbüro der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit. Die Fastenaktion stehe unter dem Motto "So viel du brauchst ...".



Die Vorschläge reichen vom Absenken der Zimmertemperatur über ein freiwilliges Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen bis hin zum plastikfreien Einkauf.