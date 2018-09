Ein Sicherheitsoffizier patrouilliert auf einer Straße. Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei einem Anschlag in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Weitere 57 Personen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz. Ein Selbstmordattentäter habe sich inmitten von Demonstranten in die Luft gesprengt.



Die Proteste im Bezirk Mohmand Darah seien gegen einen Kommandeur der Lokalpolizei des Bezirks Schinwar gerichtet gewesen. Die Menschen in dem Gebiet fühlten sich von ihm drangsaliert.