Aktivisten protestieren vor der Hauptversammlung.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Etwa 300 Umweltschützer haben sich vor der Münchner Olympiahalle versammelt, um gemeinsam bei der Siemens-Hauptversammlung gegen die Beteiligung des Konzerns an einem Kohlebergbau-Projekt in Australien zu protestieren.



Dass Siemens wegen dieses "unseligen Projekts in Australien" zur "Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten" geworden sei, nennt Siemens-Chef Joe Kaeser "schon fast grotesk". "Bei solchen Themen kann man nicht gewinnen, weil der Anspruch, den viele haben auf der anderen Seite, ein legitimer ist".