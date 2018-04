Alexej Nawalny darf bei der Wahl nicht antreten. Archivbild Quelle: Evgeny Feldman/AP/dpa

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny rechnet mit einem Arrest während der Präsidentenwahl am 18. März. "Allem nach zu urteilen werde ich den Wahltag - Wahlen in Anführungsstrichen - in einem Sondergefängnis verbringen", sagte er der Deutschen Welle. Er werde erst kurz nach der Abstimmung wieder freikommen.



Nawalny, der wegen einer umstrittenen Bewährungsstrafe nicht antreten darf, organisiert Demonstrationen gegen die Staatsspitze, an denen Tausende Menschen im Land teilnehmen.