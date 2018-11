Opfer des Anschlags werden in einem Krankenhaus behandelt.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei einer schweren Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Mindestens 72 weitere Menschen sind verletzt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.



Ein Selbstmordattentäter sprengte sich während einer religiösen Zeremonie anlässlich des Geburtstags des Propheten Mohammed in die Luft. Augenzeugen zufolge hätten sich zu dem Zeitpunkt mindestens 1.000 Menschen in der Hochzeitshalle befunden. Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag.