Demonstranten in Indien zerstören ein Fahrzeug.

Quelle: Dinesh Joshi/AP/dpa

Während des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump in Indien hat es in der Hauptstadt Neu Delhi gewaltsame Proteste mit mindestens sieben Toten gegeben. Außerdem seien Fahrzeuge und Geschäfte in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit. Hintergrund der Zusammenstöße ist ein vom Premierminister Narendra Modi durchgedrücktes Einbürgerungsgesetz, das nach Ansicht von Kritikern Muslime diskriminiert.



Trump wollte nach Angaben aus US-Regierungskreisen mit Nachdruck für die Erhaltung der Religionsfreiheit werben.