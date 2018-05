Erdogan will am 24. Juni wiedergewählt werden. Archivbild Quelle: Pool Presdential Press Service/dpa

Angesichts der Talfahrt der türkischen Lira hat Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Landsleute aufgerufen, ihre Dollar- und Euro-Guthaben in die heimische Währung umzutauschen.



"Meine Brüder, die Dollars oder Euros unter ihren Kissen haben", wandte sich Erdogan auf einer Wahlkampfveranstaltung in Erzurum im Osten an die Bevölkerung. "Geht und tauscht euer Geld in Lira um." Die Landeswährung ist seit Jahresbeginn zum Dollar um rund 20 Prozent abgerutscht.