Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Absturz der türkischen Lira hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den NATO-Bündnispartner USA vor einer weiteren Eskalation der Krise gewarnt. Sollte die US-Regierung die Souveränität der Türkei nicht respektieren, "dann könnte unsere Partnerschaft in Gefahr sein", schrieb er in einem Gastbeitrag der "New York Times".



Er drohte, seine Regierung werde ansonsten "nach neuen Verbündeten" suchen. Davor hatte Erdogan die Nation angesichts der Lira-Krise zum Zusammenhalt aufgerufen.