Die Krise in der Türkei könnte europäische Banken in die Bredouille bringen, berichtet ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller. Allein deutsche Institute haben dem Land 21 Milliarden Euro geliehen, südeuropäische Banken noch viel mehr. Zahlungsausfälle könnten Löcher in die Bilanzen der Banken reißen. Die Europäische Bankenaufsicht habe das im Blick, halte die Lage aber noch nicht für kritisch.



An den Börsen spiele man jedoch schon das Szenario einer türkischen Staatspleite durch, so Haller. "Das ist vielleicht übertrieben, aber eine Rezession ist schon gut möglich." Zwischen der EU und der Türkei bestehen enge Wirtschaftsbeziehungen - "eine Krise des Landes wäre eine Belastung für ganz Europa".