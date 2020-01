Rauch und Dunst über Bergen im Bundesstaat New South Wales.

Quelle: Sgt Murray Staff/Australia Department of Defence/Royal Australian Air Force/AP/dpa

Nie ist es im derzeit von verheerenden Buschfeuern geplagten Australien wärmer und trockener gewesen als im vergangenen Jahr. "2019 war das wärmste Jahr in Australien seit Beginn der Aufzeichnungen", teilte das Amt für Wetterkunde in seinem Klimabericht mit. Der Vergleichszeitraum reicht bis 1910 zurück.



Darüber hinaus sei 2019 "außergewöhnlich wenig Niederschlag" gemessen worden, hieß es. Der nationale Durchschnitt betrug demnach 277 Millimeter - so wenig wie nie zuvor. Damit lag er 40 Prozent unter dem Durchschnitt.