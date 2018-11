Ich war verzweifelt. Ich dachte, es hört einfach nicht auf. Ich muss noch mehr tun. Lucy McBath, Mutter eines getöteten Teenagers

Fast sechs Jahre ist das jetzt her. "Der Mord an meinem Sohn hat mein Leben komplett verändert", sagt Lucy McBath, die Mutter von Jordan Davis. Die 58-Jährige engagierte sich bei Organisationen wie "Everytown for Gun Safety" und "Moms Demand Action for Gun Sense in America". Das Schulmassaker in Florida im Februar war ein neuer Schock. "Ich war verzweifelt. Ich dachte, es hört einfach nicht auf. Ich muss noch mehr tun." Lucy McBath beschloss, in die Politik zu gehen. Derzeit macht sie Wahlkampf in Cobb County im US-Bundesstaat Georgia. Ihr Ziel: als Kongressabgeordnete in die Hauptstadt Washington ziehen.