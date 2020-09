Türkischer Panzer nahe der syrischen Grenze.

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Angesichts des Einmarsches der Türkei in Nordsyrien schränkt auch Frankreich die Ausfuhr von Waffen nach Ankara ein. Bis zur Beendigung der Offensive habe Paris beschlossen, jegliche Pläne zum Export von Kriegsmaterial in die Türkei auszusetzen, das für die Offensive verwendet werden könnte. Das teilte die Regierung mit. Zuvor hatte auch Deutschland Einschränkungen verhängt.



Die Türkei rückt gegen die kurdische YPG-Miliz in Syrien vor. Der Militäreinsatz wird international verurteilt.