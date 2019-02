Amnesty International hat den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeworfen, Milizen im Jemen-Konflikt mit westlichen Waffen zu versorgen.



"Das Militär der Emirate erhält von westlichen Staaten und anderen Ländern Waffenlieferungen in Milliardenhöhe, nur um diese dann an Milizen im Jemen weiterzuleiten, die nachweislich Kriegsverbrechen begehen", sagte Amnesty-Rüstungsexperte Mathias John. Auch die deutsche Bundesregierung hat kürzlich wieder Rüstungsexporte in die Emirate genehmigt.