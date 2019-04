Der Exportstopp hatte auch die europäischen Bündnispartner verärgert. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian wird an diesem Mittwoch an der Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen. In der Aussprache wird es vermutlich auch um den Streit über die Rüstungsexportpolitik gehen. Am Dienstag hatte die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes der Regierung in Berlin vorgeworfen, die europäische Zusammenarbeit in diesem Bereich massiv zu gefährden.