Außenminister Heiko Maas im UN-Sicherheitsrat.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas hat den Staaten, die trotz eines UN-Verbots Waffen und Kämpfer nach Libyen schicken, mit Konsequenzen gedroht. "Niemand kann darauf setzen, dass er unerkannt davon kommt", sagte der SPD-Politiker nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Und niemand könne darauf hoffen, dass solche Verstöße ohne Konsequenzen blieben.



Über die Art der Konsequenzen müsste dann in der EU gesprochen werden. "Dafür gibt es einen Instrumentenkasten." Konkreter wurde Maas nicht.