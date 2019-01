Polizei (Symbolbild).

Quelle: Arne Dedert/dpa

In Hessen wird gegen weitere Polizisten ermittelt. Bei zwei Beamten fanden Durchsuchungen statt. Es gehe um den Verstoß gegen das Waffengesetz, Volksverhetzung sowie das Verwenden von NS-Kennzeichen, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Der Verdacht richtet sich gegen zwei Polizisten aus dem Vogelsbergkreis.



Der Fall hängt laut Staatsanwalt nicht mit einer mutmaßlich rechtsextremen Chatgruppe in der Frankfurter Polizei zusammen. In diesem Fall wurden sechs Beamte suspendiert.