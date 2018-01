Rüstungsexporte in die Türkei sind umstritten. Angesichts des Kurdenkonflikts und der Menschenrechtslage in der Türkei fordern Linke und Grüne einen Stopp der Waffenlieferungen. Nach dem türkischen Angriff auf die syrisch-kurdische Region Afrin rücken nun deutsche Panzer in den Fokus, die Medienberichten zufolge bei der Offensive zum Einsatz kommen. Die Türkei zählte in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast immer zu den 20 wichtigsten Bestimmungsländern deutscher Rüstungsexporte.