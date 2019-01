Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD verpflichtet, "ab sofort keine Ausfuhren an Länder" zu genehmigen, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Allerdings sollten Firmen bereits genehmigte Rüstungsgüter noch ausliefern dürfen, wenn sie nachweisen, dass die Waffen nicht außerhalb des Ziellandes eingesetzt werden. Aber selbst in den Regierungsfraktionen wächst die Skepsis, seit Recherchen der ARD und des "Stern" nahelegen, dass Saudi-Arabien die Seeblockade des Jemen auch mit deutschen Patrouillenbooten durchgesetzt hat.