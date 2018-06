Can Dündar lebt seit 2016 im Exil in Deutschland. Quelle: Oliver Dietze/dpa

Der im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar erhält heute in Kassel den "Whistleblower-Preis 2017". Die Auszeichnung wird von der International Association of Lawyers against Nuclear Arms (Ialana) und der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler verliehen.



Dündar war Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet". Er saß nach einem Bericht über eine Waffenlieferung des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen in Syrien in der Türkei im Gefängnis.