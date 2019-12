Polizisten am Tatort in New Jersey.

Quelle: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa

Nach Schüssen in einer Stadt nahe der US-Metropole New York sind mehrere Menschen getötet worden. Darunter sei ein Polizist, sagte Bürgermeister Steven Fulop in Jersey City. Er sprach von zwei Vorfällen in direkter Nähe zueinander. Dabei seien in einem Gebäude "mehrere Verstorbene" gefunden worden.



Zudem seien mindestens drei Polizisten entweder angeschossen oder anderweitig verletzt worden.Die Hintergründe der Tat blieben Fulop zufolge zunächst weiter unklar. Angrenzende Schulen seien gesichert worden.