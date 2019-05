Donald Trump spricht bei der Jahrestagung der US-Waffenlobby NRA.

Quelle: Michael Conroy/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will die Zustimmung der USA zum Vertrag über den Waffenhandel der UN zurückziehen. Auf einer Veranstaltung der Waffenlobby NRA unterzeichnete er einen Brief, in dem er den Kongress auffordert, den Ratifizierungsprozess zu beenden.



Die USA hatten dem Vertrag während der Präsidentschaft von Barack Obama zugestimmt, ihn aber nie ratifiziert. Grund für den Ausstieg sei, dass andere wichtige Waffenexporteure, darunter Russland und China, ebenfalls nicht Mitglied seien.