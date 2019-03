Weltweit nimmt der Waffenhandel weiter zu. Die Gesamtsumme der internationalen Großwaffenverkäufe lag im Zeitraum 2014 bis 2018 um 7,8 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2009 bis 2013 - das geht aus einer Studie hervor, die das Friedensforschungsinstitut Sipri am Montag in Stockholm vorlegte. Die USA behaupten sich mit großem Abstand an der Spitze, Deutschland liegt auf Rang vier. Weltweit größter Waffenbezieher ist demnach Saudi-Arabien.