Ex-General Harald Kujat (Archiv).

Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat (77), ist neuer Chefkontrolleur des angeschlagenen Waffenherstellers Heckler & Koch. Die Hauptversammlung wählte Kujat in den Aufsichtsrat, danach wurde er an die Spitze des dreiköpfigen Gremiums gehievt.



Kujat war von 2000 bis 2002 Generalinspekteur der Bundeswehr, danach ging er zur Nato und 2005 in den Ruhestand. Heckler & Koch macht sich Hoffnungen auf einen 250 Millionen Euro schweren Sturmgewehr-Auftrag des Bundes.