Zwei Männer bringen Waffen in ein Vereinsheim. Archivbild

Quelle: Christoph Sator/dpa

Kurz vor Ende des Rückkaufprogramms für Waffen sind in Neuseeland laut Waffenlobby noch gut zwei Drittel der nach dem Anschlag in Christchurch verbotenen Selbstlader im Umlauf. Das sind etwa 170.000 Stück, wie der Council of Licenced Firearms Owners schätzte.



Rund 47.500 Waffen seien laut Polizei bisher abgegeben worden. Ein Waffenregister gibt es in Neuseeland nicht. Die genaue Zahl der Waffen in Privatbesitz ist daher nicht bekannt. Das landesweite Programm ist Folge der Anschläge auf zwei Moscheen in Christchurch.