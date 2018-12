Hafen von Hudaida (Archiv).

Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Der UN-Sicherheitsrat hat zur Umsetzung der Waffenruhe Beobachter in den Jemen entsandt. Die Mitgliedsstaaten votierten in New York einstimmig für eine entsprechende Resolution. Die UN-Beobachter sollen den Waffenstillstand im Hafen Hudaida und den Rückzug rivalisierender Truppen überwachen.



Der Waffenstillstand hat die schweren Kämpfe gestoppt. Über Hudaida kommen 70 Prozent der Lebensmittel und humanitären Hilfe ins Land. Millionen Menschen müssen hungern, 250.000 droht der Tod.