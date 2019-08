Zerstörte Gebäude in der syrischen Provinz Idlib. Archivbild

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe in der nordwestsyrischen Provinz Idlib hat die Regierung ihre Luftangriffe dort laut oppositionellen Aktivisten tatsächlich beendet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, in Idlib sei es ruhig geblieben.



Ahmed Scheicho von den als Weißhelmen bekannten Ersthelfern berichtete, seit Mitternacht gebe es "keine Kriegsflugzeuge in der Luft". Der Artilleriebeschuss gehe aber weiter. Idlib gilt als letzte große Rebellenhochburg.