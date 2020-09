Konflikt in Syrien.

Quelle: Ghaith Alsayed/AP/dpa/Archivbild

Kurz nach der Einigung auf eine Waffenruhe in Idlib beraten die EU-Außenminister heute über die Situation im Bürgerkriegsland Syrien. Das Krisentreffen in Zagreb war kurzfristig angesetzt worden. Die Lage in der Provinz hatte sich zuletzt weiter verschärft.



Nach Beginn der Waffenruhe um Mitternacht herrschte nach Berichten von Aktivisten und Menschenrechtlern gespannte Ruhe. Zuvor hatten die Konfliktparteien die jeweilige Gegenseite noch mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss unter Druck gesetzt.