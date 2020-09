Doch am Freitag war in und um Ras al-Ain Geschütz- und Gewehrfeuer zu hören. Am Vormittag flauten die Kämpfe ab. Allerdings stieg in der Stadt Celyanpinar und nahe der türkischen Grenze Rauch auf. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von Kämpfen in Ras al-Ain und erklärte, in den anderen Gebieten sei es dagegen seit der Nacht relativ ruhig.