Die Stadt Daraa war zuletzt heftig umkämpft. Archivbild Quelle: Uncredited/Nabaa Media/AP/dpa

Trotz einer geltenden Waffenruhe im Süden Syriens haben Kampfflugzeuge erneut Angriffe in der Provinz Daraa geflogen. Mehr als 120 Luftschläge habe es in der Stadt Umm al-Maisan im Südosten der Provinz gegeben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Durch die Bombardierungen sei es der syrischen Armee gelungen, den Ort einzunehmen. Am Freitag hatten sich Rebellen und Syriens Verbündeter Russland auf eine Waffenruhe geeinigt. Auch Rebellen griffen danach erneut an.