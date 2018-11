Glocken in einem Glockenstuhl in Bremen. Archivbild Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Mit weltweitem Glockenläuten soll heute an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert werden. In zahlreichen Ländern werden zur Mittagszeit Glocken erklingen, um der Millionen Opfer des Weltkriegs zu gedenken.



Am 11. November 1918 hatten Vertreter des Deutschen Reiches und der Alliierten im Wald von Compiegne nordöstlich von Paris ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Um 11.00 Uhr läuteten damals in ganz Frankreich die Glocken als Zeichen für den Waffenstillstand.