Raketenabwehrsystem S-400. Archivbild

Quelle: Ivan Sekretarev/AP/dpa

Im Streit mit den USA um den Verkauf des Raketenabwehrsystems S-400 an Ankara schließt Moskau nicht aus, Teile davon gemeinsam mit der Türkei zu produzieren. Das sei möglich, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Wegen der Komplexität könnten allerdings nur einige Einzelteile gemeinsam hergestellt werden.



Die USA wollen verhindern, dass die Türkei das russische S-400-System kauft. Sie fürchten, dass Russland darüber an sensible Daten über die Fähigkeiten des US-Kampfjets F-35 gelangt.