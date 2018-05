In Bayern wurde ebenso wie in Thüringen von der Ermächtigung, eine Waffenverbotszone einzurichten, bislang noch in keiner Stadt Gebrauch gemacht. Neben Kiel haben Städte wie Hamburg oder Bremen dagegen bereits Waffenverbotszonen eingerichtet. In Sachsen hat die Landesregierung per Verordnung den Weg für Waffenverbotszonen frei gemacht. Auch das hessische Innenministerium arbeitet zurzeit an einer Rechtsverordnung, die es den Kommunen grundsätzlich ermöglichen soll, in eigener Zuständigkeit Waffenverbotszonen einzurichten. Neben Wiesbaden denkt man auch in Saarbrücken aktuell über diese Maßnahme nach. Der entsprechende Vorstoß kommt von der SPD-Landtagsfraktion.