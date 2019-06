Saudische Soldaten (Archiv).

Quelle: epa Khaled El Fiqi/EPA/dpa

Der US-Senat bietet US-Präsident Donald Trump bei dessen Waffenverkaufsplänen an Saudi-Arabien weiter die Stirn. So verabschiedete die Kammer mehrere Resolutionen, die Trump von umstrittenen Deals abhalten sollen. Es wird erwartet, dass auch das demokratisch dominierte Repräsentantenhaus folgt.



Allerdings hat Trump die Möglichkeit, die Entscheidung mit einem Veto zu überstimmen. Eine Mehrheit, um dieses Veto seinerseits durch das Parlament zu eliminieren, ist nicht in Sicht.