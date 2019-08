Ein US-amerikanischer F-16 Kampfjet. Archivbild

Quelle: Aijaz Rahi/AP/dpa

China hat den USA wegen des angekündigten Verkaufs von Kampfflugzeugen an Taiwan mit Sanktionen gedroht. China werde seine Interessen auch mit der "Verhängung von Sanktionen gegen US-amerikanische Unternehmen" wahren, "die an Waffenverkäufen nach Taiwan beteiligt sind". Das erklärte das Außenministerium in Peking.



Die USA wollen Taiwan nach Angaben aus dem Kongress F-16-Kampfjets im Wert von umgerechnet 7,2 Milliarden Euro verkaufen. Peking sieht die Insel aber als abtrünnigen Teil der Volksrepublik an.