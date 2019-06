Sahra Wagenknecht ist Fraktionsvorsitzende der Linken. Archivbild

In der Debatte um ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken auch im Bund hält Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht einen Kursschwenk der SPD für notwendig. Deutschland brauche eine Regierung, "die sich um mehr sozialen Ausgleich bemüht", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



"An einer solchen Regierung würde sich die Linke auch im Bund beteiligen." Für eine soziale Regierung brauche es aber eine starke Sozialdemokratie. In Bremen wollen SPD, Grüne und Linke über eine Koalition verhandeln.