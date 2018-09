"Die Ereignisse in Chemnitz haben gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann", sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht in Berlin bei der Vorstellung der Sammlungsbewegung "Aufstehen". "Deutschland verändert sich in eine Richtung, die viele Menschen nicht wollen." Wenn nicht gegengesteuert werde, "dann wird dieses Land in fünf oder zehn Jahren nicht wiederzuerkennen sein".