Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner.

SPD-Vize Ralf Stegner sieht nach einem Rückzug von Sahra Wagenknecht mögliche Chancen für neue Bündnisse seiner Partei. "Eine personelle Neuorientierung an der Spitze der Bundestagsfraktion der Linkspartei erleichtert es möglicherweise, die Potenziale für eine progressive Regierungskoalition diesseits der Union auch zu realisieren", sagte Stegner.



"Diese Option war mit Wagenknecht an der Spitze immer eher theoretischer Natur." Wagenknecht will im Herbst nicht erneut für das Amt kandidieren.