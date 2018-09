Die 49-jährige Fraktionschefin steht wie kaum eine andere Linken-Politikerin für den kapitalismuskritischen Kurs der Partei. Doch in der jüngsten Vergangenheit hat sie ihre Parteifreunde vor allem mit wiederholten Forderungen nach Zuzugsbegrenzungen für Zuwanderer genervt: Viele, die sich um Offenheit gegenüber Flüchtlingen bemühen, empfinden das als Provokation. Erst kürzlich wandte sich Wagenknecht in einem von ihr mitverfassten Text gegen die "allgemeine Moral einer grenzenlosen Willkommenskultur". Solche Äußerungen sind es auch, die maßgeblich zum Dauerzwist zwischen Wagenknecht und der Parteispitze - Bernd Riexinger und Katja Kipping - geführt haben. Der Streit lähmt die Linken seit Jahren.



Wagenknecht führt seit 2015 gemeinsam mit dem Ko-Vorsitzenden Dietmar Bartsch die Bundestagsfraktion der Linken. Doch der Weg ins Spitzenamt war steinig, denn sie hatte lange Zeit einen schweren Stand in der Partei: Als Mitglied der Kommunistischen Plattform war sie all jenen ein Dorn im Auge, die die Partei auf Regierungskurs trimmen wollten. Die studierte Volkswirtin gehört seit 1991 - mit Unterbrechungen - dem Parteivorstand von PDS und Linken an. 2004 zog sie für fünf Jahre ins Europaparlament ein. 2010 übernahm Wagenknecht für vier Jahre den Posten einer stellvertretenden Parteichefin. 2011 wurde sie stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, bald darauf meldete sie ihren Anspruch auf den Fraktionsvorsitz an.



Weil Wagenknecht auch immer wieder auf Distanz zu möglichen Bündnissen mit SPD und Grünen gegangen ist, wird mit Spannung zu beobachten sein, wie sie nun mit Vertretern dieser beiden Parteien das "Aufstehen-Bündnis" auf die Beine stellen will.

Bildquelle: Britta Pedersen/dpa