Mitmachen sollen auch Menschen, die sich keiner Partei zuordnen wollen. Ein prominenter Mitstreiter ist Bernd Stegemann, Dramaturg am Berliner Ensemble. "Mich interessiert: Wie kann man ein Narrativ in die Öffentlichkeit bringen, das nicht okkupiert ist von rechts oder von der Mitte", so seine Begründung für sein Engagement in der Bewegung.