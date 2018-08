Wagenknecht forderte "eine solide und soziale Politik in Deutschland und Europa, die seriöse und risikolose Geldanlagen mit einer angemessenen Rendite für alle wieder möglich macht". Die Linken-Politikerin bezog sich auf eine Umfrage für die Direktbank Comdirect. Demnach halten in Magdeburg ein Prozent der Bürger Aktien, in Hamburg-Harburg dagegen 35 Prozent und in Starnberg 66 Prozent. Für den Anlage-Atlas wurden 45.000 Bundesbürger zu ihrem Anlageverhalten befragt.