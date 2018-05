Wagners Wechsel zu Bayern perfekt

Sandro Wagner Quelle: dpa

Der Transfer von Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern ist perfekt. Der Stürmer wird bei den Münchnern einen ab 1.Januar 2018 gültigen Vertrag bis 2020 unterschreiben. Medienberichten zufolge soll der 30-Jährige eine Ablöse in Höhe von 13 Millionen Euro kosten. Wagner ist bei den Bayern als Vertreter für Robert Lewandowski eingeplant und darf in der Champions League eingesetzt werden.



Wagner sagte, er freue sich "riesig" über die Rückkehr in seine Geburtsstadt, wo er schon bis 2008 für die Bayern stürmte (vier Bundesligaspiele). Wagners Familie lebt in Unterhaching.