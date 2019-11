Annalena Baerbock und Robert Habeck (Archiv).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Zwei Wochen vor dem Bundesparteitag der Grünen haben Robert Habeck und Annalena Baerbock offiziell um die Wiederwahl als Parteichefs gebeten. "Wir haben noch lange nicht fertig", schrieb Baerbock in ihrer Bewerbung, die sie wie Habeck veröffentlichte.



Habeck und Baerbock waren im Januar 2018 als Parteivorsitzende gewählt worden. Am Parteitag vom 15. bis 17. November in Bielefeld sollen sie bestätigt werden. Intern gelten sie auch als Spitzenkandidaten für die nächste Bundestagswahl.