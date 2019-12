Kurt Beck

Quelle: ZDF/Jule Roehr

Vor Beginn des SPD-Parteitags verlangt der frühere SPD-Vorsitzende Kurt Beck von seiner Partei Loyalität mit dem neuen Vorsitzenden-Duo. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken müssten nun führen, "aber die anderen müssen auch geführt werden wollen", sagte Beck in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



"Loyalität gegenüber dem Führungspersonal, das haben wir allzu oft vermissen lassen in der Vergangenheit. Es ist jetzt an der höchsten Zeit", mahnte Beck. Die SPD will heute auf dem Parteitag ihre neue Führung wählen.