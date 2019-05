3,7 Millionen Menschen waren in Irland wahlberechtigt.

Die Grünen gehören nach einer ersten Prognose zu den Gewinnern der Europawahl in Irland. Das teilte die Rundfunkanstalt RTE nach Schließung der Wahllokale mit. In Dublin scheint ihnen ein Mandat der Umfrage zufolge sicher, ebenso wohl auch in den beiden anderen Wahlbezirken.



Die liberal-konservative Regierungspartei Fine Gael hat demnach bereits zwei und die konservative Fianna Fail mindestens einen Platz im EU-Parlament sicher. Irland stellt aktuell elf der 751 Abgeordneten des EU-Parlaments.